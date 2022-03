Lea – Un nuovo giorno 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Lea – Un nuovo giorno 2 si farà? Molti fan della fiction di Rai 1 se lo stanno chiedendo. Oggi, 1 marzo, infatti, è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione e in molti pensano già a un sequel. Al momento la Rai non si è ancora espressa in merito. Nell’attesa Giorgio Pasotti (Marco Colomba nella serie tv) si è espresso così a Il Corriere della Sera Sette: “Una seconda stagione? La porta è super aperta. Mi rimetterei volentieri questo camice. Amo questo ruolo, senza contare che mi permette di vivere il futuro che avevo immaginato per me”. Quando esce la stagione 2 di Lea – Un nuovo giorno? Al momento non è possibile avere a disposizione una data di uscita. Se verrà dato il semaforo verde alla messa in produzione di nuove puntate, allora la programmazione potrebbe venire fissata per la fine del 2022 o l’inizio del 2023.

Cast

Abbiamo visto se ci sarà o meno una seconda (2) stagione di Lea – Un nuovo giorno, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: