Lea – Un nuovo giorno: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Lea – Un nuovo giorno, la fiction con Anna Valle in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate (composta da 2 episodi ciascuna) per altrettante prime serate. La prima andrà in onda martedì 8 febbraio 2022; la quarta e ultima martedì 1 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa della fiction su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 8 febbraio 2022

Seconda puntata: martedì 15 febbraio 2022

Terza puntata: martedì: 22 febbraio 2022

Quarta puntata: martedì: 1 marzo 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Lea – Un nuovo giorno? La messa in onda su Rai 1 è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Lea – Un nuovo giorno in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai in diretta da pc, tablet, smartphone e smartTv. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutte le puntate grazie alla funzione on demand.