Chi sono Le Vibrazioni, la band in gara a Sanremo 2022: carriera, canzoni, vita privata

Chi sono Le Vibrazioni, band in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Tantissimo? La band, tra le più apprezzate della musica italiana, torna al Festival nel corso della 72esima edizione, in programma dal 1 febbraio. Ma chi sono i componenti, quali le canzoni, la carriera e la vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera e canzoni

Il gruppo è composto da: il frontman Francesco Sarcina, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda. La band ha incluso per un periodo Emanuele Gardossi, sostituito di Castellani dal 2008 fino al 2012. La band rappresenta una delle realtà musicali più longeve e attive del panorama pop rock in Italia. Dopo una fase di stop, sono tornati alla grandissima.

L’esordio del gruppo avviene nel 2003, dopo anni di gavetta a suonare per locali milanesi. Il primo brano è stato “Dedicato a te”, certificato disco di platino dopo poche settimane. Quell’anno arriva un album che prende lo stesso nome della band e realizzeranno un brano che verrà scelto come colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo.

Nel 2005 per la prima volta arrivano sul palco di Sanremo con il brano “Ovunque andrò” partecipando nella categoria gruppi. Contemporaneamente quell’anno esce anche il secondo album. Il terzo album arriva nel 2006 e s’intitola Officine meccaniche. Nel 2008, Marco Catellani lascia la band e viene sostituito da Emanuele Gardossi. Il quarto album, Le strade del tempo, arriva nel 2009. Dopo tanto tempo trascorso in silenzio, Le Vibrazioni tornano in pista nel 2017, quando annunciano la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Così sbagliato”.

Il quinto album, V, uscì proprio quell’anno. Nel 2020 partecipano al Festival di Sanremo con la canzone Dov’è. “L’abbiamo scritta esattamente con l’idea di fare Sanremo. Ed è stato un ritorno alle origini totale, a quel sound che ci ha caratterizzato fin dall’inizio, senza la volontà di voler colpire come avevamo fatto nel 2018 con Così sbagliato”, hanno spiegato all’Ansa. Su Instagram sono seguiti da circa 100mila persone.

Francesco Sarcina

Il leader del gruppo è Francesco Sarcina, 45 anni. Prima di diventare una rockstar Francesco Sarcina ha avuto un’infanzia difficile. È cresciuto, infatti, in uno dei quartieri della periferia di Milano. Sua madre si è allontanata dalla famiglia per vivere con un altro uomo quando aveva dodici anni. Lui è vissuto con il padre, cui è rimasto accanto anche dopo che è stato colpito da ictus e fino alla morte. Francesco ha tre figli: Tobia Sebastiano (2007), nato dalla relazione con Diana, e Nina (2016), frutto del matrimonio con la blogger Clizia Incorvaia, sua ex moglie, Yelaiah (2021), nata dalla storia d’amore con l’attuale compagna, Nayra Garibo.