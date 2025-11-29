Le streghe: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 29 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le streghe (The Witches), film del 2020 diretto da Robert Zemeckis con Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1983 scritto da Roald Dahl, già portato al cinema col film del 1990 Chi ha paura delle streghe? (The Witches). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’Alabama degli anni sessanta, un ragazzino afroamericano rimane orfano e si trasferisce dunque a casa della nonna materna, la quale fa di tutto per cercare di farlo riprendere dallo shock. Falliti i tentativi a base di musica Motown e buona cucina, la donna riesce a fargli capire come la vita possa essere ingiusta e che accettarlo è l’unico modo per sopravvivere. Ristabilito il buon umore nel ragazzo, la donna gli regala una topolina da ammaestrare e inizia a passare dei bei momenti insieme a lui. In questo frangente i due vengono tuttavia notati da una strega, che lancia una maledizione sulla nonna causandole una brutta tosse. Il giorno dopo i due vanno al supermercato e qui il ragazzo si imbatte in una donna che va in giro con un terrificante serpente e che lo terrorizza, la medesima strega che aveva maledetto sua nonna. Quella sera il ragazzo racconta tutto all’anziana ed ella gli rivela che le megere sono reali e provano un tremendo odio per i bambini, raccontandogli inoltre di una sua amica d’infanzia che era stata tramutata in gallina da una di loro sotto i suoi occhi impotenti.

Le streghe: il cast

Abbiamo visto la trama de Le streghe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anne Hathaway: Grande Strega Suprema

Octavia Spencer: nonna

Stanley Tucci: Sig. Stringer

Jahzir Kadeem Bruno: bambino-topo

Codie-Lei Eastick: Bruno Jenkins

Kristin Chenoweth: Mary / Gigia

Charles Edwards: Sig. Jenkins

Streaming e tv

Dove vedere Le streghe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.