Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le streghe: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Le streghe: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 29 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le streghe (The Witches), film del 2020 diretto da Robert Zemeckis con Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1983 scritto da Roald Dahl, già portato al cinema col film del 1990 Chi ha paura delle streghe? (The Witches). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’Alabama degli anni sessanta, un ragazzino afroamericano rimane orfano e si trasferisce dunque a casa della nonna materna, la quale fa di tutto per cercare di farlo riprendere dallo shock. Falliti i tentativi a base di musica Motown e buona cucina, la donna riesce a fargli capire come la vita possa essere ingiusta e che accettarlo è l’unico modo per sopravvivere. Ristabilito il buon umore nel ragazzo, la donna gli regala una topolina da ammaestrare e inizia a passare dei bei momenti insieme a lui. In questo frangente i due vengono tuttavia notati da una strega, che lancia una maledizione sulla nonna causandole una brutta tosse. Il giorno dopo i due vanno al supermercato e qui il ragazzo si imbatte in una donna che va in giro con un terrificante serpente e che lo terrorizza, la medesima strega che aveva maledetto sua nonna. Quella sera il ragazzo racconta tutto all’anziana ed ella gli rivela che le megere sono reali e provano un tremendo odio per i bambini, raccontandogli inoltre di una sua amica d’infanzia che era stata tramutata in gallina da una di loro sotto i suoi occhi impotenti.

Le streghe: il cast

Abbiamo visto la trama de Le streghe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Anne Hathaway: Grande Strega Suprema
  • Octavia Spencer: nonna
  • Stanley Tucci: Sig. Stringer
  • Jahzir Kadeem Bruno: bambino-topo
  • Codie-Lei Eastick: Bruno Jenkins
  • Kristin Chenoweth: Mary / Gigia
  • Charles Edwards: Sig. Jenkins

Streaming e tv

Dove vedere Le streghe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 novembre
TV / Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata
TV / Commando: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 novembre
TV / Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata
TV / Commando: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della puntata del 29 novembre
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la decima puntata
TV / Ascolti tv venerdì 28 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Quarto grado
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 28 novembre 2025
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 novembre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
Ricerca