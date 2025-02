Le onde del passato: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Le onde del passato? Protagonisti attori molto amati come Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vanta nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi. La serie va in onda a partire da mercoledì 19 febbraio 2025, seguito da una seconda puntata venerdì 21 febbraio, per sei puntate e altrettante prime serate. La location della fiction Le onde del passato è l’Isola d’Elba. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare).

Prima puntata: 19 febbraio 2025

Seconda puntata: 21 febbraio 2025

Terza puntata: 26 febbraio 2025

Quarta puntata: 5 marzo 2025

Quinta puntata: 12 marzo 2025

Sesta puntata: 19 marzo 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de Le onde del passato? Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di circa due ore.

Streaming e tv