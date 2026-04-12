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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 aprile 2026

Questa sera, domenica 12 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 12 aprile 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Mario Giordano darà spazio all’espulsione dell’imam Ali Kashif, rimpatriato in Pakistan dopo essere stato denunciato da un servizio della trasmissione. L’imam, a Brescia, predicava come giusti i matrimoni con spose bambine. A seguire, il caso di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, ucciso nel febbraio 2021 per ragioni mai chiarite. Cinque anni più tardi, grazie a documenti esclusivi, sembrerebbe che la sua morte possa essere collegata al racket dei visti rubati nelle ambasciate. Infine, un’inchiesta sull’intelligenza artificiale e i rischi connessi al suo utilizzo, diventato capillare anche nella sfera delle relazioni.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 12 aprile 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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