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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

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AGF
di Antonio Scali
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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 12 aprile 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Tra thriller e drama psicologico, la dizi Bir Gece Masalı si sofferma sulle vicende che riguardano l’ispettore di polizia Mahir Yilmaz, che dopo vent’anni torna nella sua città natale con l’intenzione di vendicare la morte del padre. Il destino, però, sembra riservargli una sorpresa. La ragazza di cui si innamorerà, Canfeza Kilimci, è la figlia dell’uomo che potrebbe essere il responsabile dell’omicidio dell’amatissimo padre. Così, una vicenda iniziata in nome della vendetta, si trasformerà in un intenso confronto con il passato. Colpi di scena, passione e mistero, assicureranno una sorprendente resa dei conti.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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