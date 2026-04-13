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Ascolti tv domenica 12 aprile: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Zelig on
Ascolti tv domenica 12 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Zelig on. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 12 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 12 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.483.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.791.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 659.000 spettatori (3.5%). Su Italia1, dopo la presentazione chiamata Warm Up (922.000 – 4.7%), Zelig On incolla davanti al video 826.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.216.000 – 6.3%) e la presentazione (1.216.000 – 6.1%), Report segna 1.772.000 spettatori pari al 9.7% (Report Plus a 1.161.000 e il 7.9%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1, dopo la presentazione di 4 minuti (3.866.000 – 20.2%), Affari Tuoi arriva a 4.939.000 spettatori (24.9%) dalle 20:45 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.806.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.655.000 spettatori pari al 23.5% dalle 20:51 alle 21:55. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.029.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 937.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 793.000 spettatori e il 4% nella seconda parte.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.886.000 spettatori pari al 21%, mentre L’Eredità coinvolge 3.915.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.654.000 spettatori (12.9%), mentre Caduta Libera è la scelta di 2.224.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 TG2 Dossier interessa 361.000 spettatori con il 2.5%, mentre F.B.I. segna 501.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 581.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 642.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.311.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 856.000 spettatori (4.6%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.