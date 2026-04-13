Ascolti tv domenica 12 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Zelig on. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 12 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.