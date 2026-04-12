A che ora inizia Racconto di una notte: l’orario d’inizio della serie turca, durata, quando finisce

A che ora inizia Racconto di una notte? La serie turca con protagonista Burak Deniz, già noto al pubblico italiano per aver preso parte alla serie “Another Love”, va in onda in prima visione dal 12 aprile 2026 ogni domenica su Canale 5 alle ore 21.30 circa, subito dopo La ruota della fortuna. Una serie che sicuramente appassionerà gli amanti del genere. Appuntamento dunque in prima serata alle ore 21.30 circa ogni domenica dal 12 aprile.

Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno, mentre nella versione originale turca le puntate sono 35 ma da 130′ l’una. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Trama

Tra thriller e drama psicologico, la dizi Bir Gece Masalı si sofferma sulle vicende che riguardano l’ispettore di polizia Mahir Yilmaz, che dopo vent’anni torna nella sua città natale con l’intenzione di vendicare la morte del padre. Il destino, però, sembra riservargli una sorpresa. La ragazza di cui si innamorerà, Canfeza Kilimci, è la figlia dell’uomo che potrebbe essere il responsabile dell’omicidio dell’amatissimo padre. Così, una vicenda iniziata in nome della vendetta, si trasformerà in un intenso confronto con il passato. Colpi di scena, passione e mistero, assicureranno una sorprendente resa dei conti.