Le onde del passato: il cast della serie su Canale 5. Attori e personaggi

Qual è il cast della serie Le onde del passato? Protagonisti attori molto amati come Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vanta nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi.

Anna Valle, nota per il suo talento e il suo carisma, torna a recitare in una produzione Mediaset dopo il successo di “Luce dei tuoi occhi”. La sua interpretazione di Anna si preannuncia intensa e carica di emozioni, mentre dovrà affrontare il peso del suo passato e cercare di salvare la sua amica. Giorgio Marchesi, che interpreta Luca, porta con sé un’esperienza consolidata nel panorama televisivo italiano. Il cast è completato da un gruppo di attori di talento, tra cui Irene Ferri nei panni di Tamara, Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Vittoria Mangani e Margot Adam.

La serie va in onda a partire da mercoledì 19 febbraio 2025, seguito da una seconda puntata venerdì 21 febbraio, per sei puntate e altrettante prime serate. La location della fiction Le onde del passato è l’Isola d’Elba.

Dove vedere Le onde del passato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima serata dal 19 febbraio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.