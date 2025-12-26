Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Le note del Natale: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le note del Natale: anticipazioni, cast, ospiti e streaming

Questa sera, venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Le note del Natale, il grande evento musicale del periodo natalizio condotto da Eleonora Daniele. Un appuntamento che trasforma il palcoscenico in un viaggio tra emozioni, grandi artisti e melodie intramontabili, avvolto dalla luce, simbolo di speranza, gioia e rinascita. L’evento è arricchito dalla presenza di un narratore d’eccezione, padre Enzo Fortunato, che dà vita a un racconto capace di illuminare il vero significato del Natale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e ospiti)

Nel cast degli ospiti italiani e internazionali come Al Bano, Marco Masini, Sal Da Vinci, Arisa, Noemi e Andrea Bocelli che emozionerà il pubblico con il suo celebre “Ave Maria”. Il Gospel Voices e il Coro dell’Antoniano, protagonisti della tradizione musicale natalizia, accompagneranno artisti e pubblico con interpretazioni di grande intensità. Ci saranno, inoltre, interviste — tra cui quella a Carlo Conti — che offriranno uno sguardo inedito sul Natale e sul mondo dello spettacolo. Alessandro Greco proporrà, invece, una riflessione sul significato delle emozioni che accompagnano questo periodo dell’anno. Le esibizioni prenderanno vita in alcuni dei luoghi storici e religiosi di Roma, Napoli e Firenze.

Streaming e tv

Dove vedere Le note del Natale in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca