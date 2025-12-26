Le note del Natale: anticipazioni, cast, ospiti e streaming

Questa sera, venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Le note del Natale, il grande evento musicale del periodo natalizio condotto da Eleonora Daniele. Un appuntamento che trasforma il palcoscenico in un viaggio tra emozioni, grandi artisti e melodie intramontabili, avvolto dalla luce, simbolo di speranza, gioia e rinascita. L’evento è arricchito dalla presenza di un narratore d’eccezione, padre Enzo Fortunato, che dà vita a un racconto capace di illuminare il vero significato del Natale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e ospiti)

Nel cast degli ospiti italiani e internazionali come Al Bano, Marco Masini, Sal Da Vinci, Arisa, Noemi e Andrea Bocelli che emozionerà il pubblico con il suo celebre “Ave Maria”. Il Gospel Voices e il Coro dell’Antoniano, protagonisti della tradizione musicale natalizia, accompagneranno artisti e pubblico con interpretazioni di grande intensità. Ci saranno, inoltre, interviste — tra cui quella a Carlo Conti — che offriranno uno sguardo inedito sul Natale e sul mondo dello spettacolo. Alessandro Greco proporrà, invece, una riflessione sul significato delle emozioni che accompagnano questo periodo dell’anno. Le esibizioni prenderanno vita in alcuni dei luoghi storici e religiosi di Roma, Napoli e Firenze.

Streaming e tv

Dove vedere Le note del Natale in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.