Ultimo aggiornamento ore 19:56
Home » Spettacoli » TV
Home » Spettacoli » TV
TV

Le mie ragazze di carta: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le mie ragazze di carta: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Le mie ragazze di carta, film del 2023 scritto e diretto da Luca Lucini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Verso la fine degli anni settanta, nel trevigiano, si trasferisce in città la famiglia Bottacin. Il cambiamento e l’abituarsi ad un contesto cittadino sarà molto difficile.

Le mie ragazze di carta: il cast

Abbiamo visto la trama de Le mie ragazze di carta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Maya Sansa: Anna
  • Andrea Pennacchi: Primo
  • Alvise Marascalchi: Tiberio
  • Cristiano Caccamo: Claudio
  • Raffaella Di Caprio: Milly d’Italia
  • Alessandro Bressanello: Alcide
  • Christian Mancin: Giacomo
  • Marta Guerrini: Marika
  • Giuseppe Zeno: Bastiano
  • Neri Marcorè: Don Marcello

Streaming e tv

Dove vedere Le mie ragazze di carta streaming e diretta tv? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
