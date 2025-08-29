Le mie ragazze di carta: tutto quello che c’è da sapere sul film
Le mie ragazze di carta: trama, cast e streaming del film su Rai 1
Questa sera, venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Le mie ragazze di carta, film del 2023 scritto e diretto da Luca Lucini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Verso la fine degli anni settanta, nel trevigiano, si trasferisce in città la famiglia Bottacin. Il cambiamento e l’abituarsi ad un contesto cittadino sarà molto difficile.
Le mie ragazze di carta: il cast
Abbiamo visto la trama de Le mie ragazze di carta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Maya Sansa: Anna
- Andrea Pennacchi: Primo
- Alvise Marascalchi: Tiberio
- Cristiano Caccamo: Claudio
- Raffaella Di Caprio: Milly d’Italia
- Alessandro Bressanello: Alcide
- Christian Mancin: Giacomo
- Marta Guerrini: Marika
- Giuseppe Zeno: Bastiano
- Neri Marcorè: Don Marcello
Streaming e tv
Dove vedere Le mie ragazze di carta streaming e diretta tv? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.