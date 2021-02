Le indagini di Lolita Lobosco: il cast completo della fiction di Rai 1

Qual è il cast (attori) de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction in onda su Rai 1 con Luisa Ranieri? La serie tv va in onda da domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 e vede tanti attori italiani al fianco della protagonista Luisa Ranieri. Di seguito il cast completo con tutti gli attori e i rispettivi ruoli:

Luisa Ranieri interpreta Lolita Lobosco;

Lunetta Savino interpreta Nunzia Lobosco;

Bianca Nappi interpreta Marietta;

Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini;

Ninni Bruschetta interpreta il questore Jacovella;

Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte;

Jacopo Cullin interpreta Lello Esposito;

Giulia Fiume interpreta Carmela Lobosco;

Francesco De Vito interpreta il Prof. Introna;

Corrado Nuzzo interpreta Tonio;

Aldo Ottobrino interpreta Petresine;

Michael Schermi interpreta Ciro Lorusso;

Gina Amarante interpreta Angela Capua;

Camilla Diana interpreta Caterina;

Susy Del Giudice interpreta Vincenzina;

Maurizio Donadoni interpreta Trifone;

Paolo Briguglia interpreta Stefano Morelli.

Chi è Lolita Lobosco

Abbiamo visto il cast de Le indagini di Lolita Lobosco, ma chi è la protagonista della fiction? Si tratta di una donna forte, vicequestore single e determinata che torna nella sua città natale, Bari, dove sarà alle prese con diversi casi. La donna si ritroverà a lavorare con una squadra composta da soli uomini e, inoltre, tenterà di tenere a bada e smentire i pregiudizi e gli stereotipi, dimostrando il suo spiccato acume investigativo. “Vive con sana fierezza la sua femminilità, non finge di essere un uomo per avere rispetto, è priva di retropensieri – ha detto Luisa Ranieri, l’attrice che interpreta il personaggio -. Ho scelto di accettare di interpretare questo ruolo perché è una figura moderna, proiettata nell’attualità, diversa dai personaggi più storici, che hanno caratterizzato una parte della mia carriera. Lolita Lobosco si è fatta strada da sola è autorevole e diciamolo brava, ma anche dotata di grande ironia. Pur se del Sud, non è un’idea di come le donne erano o dovrebbero essere”.

Potrebbero interessarti Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 21 febbraio 2021 Troy: tutto quello che c’è da sapere sul film Il professore matto: trama, cast e streaming del film