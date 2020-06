Le Iene Show oggi 9 giugno 2020: anticipazioni, servizi e scherzo

Questa sera, martedì 9 giugno 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro show in una versione totalmente rivisitata. Il programma, in prima serata, vedrà la conduzione del trio femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ma vediamo tutte le anticipazioni, i servizi e lo scherzo della puntata in onda oggi, 9 giugno.

Anticipazioni

Questa sera nella puntata de Le Iene un servizio sul Parco della Madonnetta, un parco della periferia sud di Roma, nei pressi di Ostia, decimo municipio della capitale. Il parco, inaugurato il 3 maggio 2003, è diventato un luogo simbolo del degrado di quel quadrante di Roma. Dalla capitale, poi, le telecamere della trasmissione di Italia 1 si sposteranno a Milano per seguire il caso delle biciclette vietate sui treni di Trenord, servizio ferroviario all’interno della regione Lombardia; si tratta di un grosso danno per i pendolari ma anche per i rider che si occupano dei servizi delivery e ora vedono il loro lavoro a rischio.

Infine, lo scherzo, che stasera vedrà come protagonista Fernanda Lessa. Appassionata di gialli, le verrà fatto credere che il marito abbia ucciso un uomo e nascosto il corpo nel bagagliaio dell’auto. Le Iene vanno in onda questa sera, 2 giugno, dalle 21.20 su Italia 1.

