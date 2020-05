Le Iene Show oggi 5 maggio 2020: anticipazioni, servizi e scherzi

Questa sera, martedì 5 maggio 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro show con una versione totalmente rivisitata del programma che vedrà in prima serata la conduzione del trio maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Gli inviati infatti presenteranno i propri servizi da casa: al centro l’attualità. Ma vediamo tutte le anticipazioni e le curiosità sul puntata in onda oggi, 5 maggio.

Anticipazioni

Questa sera a Le Iene Show un servizio di Alessandro Politi parlerà della possibile terapia per sconfiggere il Coronavirus utilizzata dagli ospedali Carlo Poma di Mantova e dal San Matteo di Pavia: la plasmoterapia sembra essere, attualmente, la soluzione da affiancare al vaccino per combattere il temibile Covid-19, e si basa sulla somministrazione ai pazienti infetti del plasma di quelli guariti, ricco di anticorpi. Per fornire ai telespettatori un ricco approfondimento, l’inviato incontrerà il direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria dell’ospedale Poma di Mantova, il dottor Giuseppe De Donno, e il direttore del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del San Matteo di Pavia, dottor Cesare Perotti.

Come sempre a Le Iene Show vengono alternati momenti più seri a servizi più scherzosi: ogni settimana viene organizzato uno scherzo dalla redazione del programma Mediaset, e quest volta la vittima dello scherzo sarà la modella Giulia Salemi. Non mancherà anche stavolta, poi, l’a ppuntamento con la fascia “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi (in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay), che prevede anche un collegamento con lo chef Gianfranco Vissani.

Dove vedere le Iene Show in tv e live streaming

Le Iene vanno in onda stasera, 5 maggio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it. Come tutti i martedì, dalle ore 20:30 c’è l’appuntamento con Iene.it Aspettando Le Iene con Giulia Innocenzi, in diretta su Facebook sulla pagina de Le Iene e anche su MediasetPlay.

