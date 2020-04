Le Iene Show oggi 28 aprile 2020: anticipazioni, servizi e scherzi

Questa sera, martedì 28 aprile 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro show con una versione totalmente rivisitata del programma che vedrà in prima serata la conduzione del trio femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rel. Gli inviati infatti presenteranno i propri servizi da casa: al centro l’attualità. Ma vediamo tutte le anticipazioni e le curiosità sul puntata in onda oggi, 28 aprile, dopo il lungo stop per “cautela sanitaria” dopo la positività al Coronavirus dell’inviato Alessandro Politi e di tre redattori.

Anticipazioni

Secondo le anticipazioni di Italia 1, la puntata di questa sera sarà condotta da uno studio virtuale attraverso il gioco di regia che permette alle inviate di essere vicine senza esserlo realmente. Argomento importante della serata è ancora l’attualità, non mancheranno servizi di denuncia, inchieste e scherzi. Antonino Monteleone e Marco Occhipinti porranno l’attenzione su quello che è stato definito il “mascherina gate” della Regione Lazio, che avrebbe acquistato 7 milioni di mascherine con sovrapprezzo, anticipando un’ingente somma di denaro ai venditori. I dispositivi però non sarebbero mai stati consegnati. Com’è stato possibile? Nel servizio c’è anche la testimonianza della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, che solleva pesanti dubbi su queste mascherine acquistate direttamente tramite la Protezione civile regionale. La Iena si rivolge poi direttamente al Presidente Nicola Zingaretti.

Ismaele La Vardera mostra una manifestazione di solidarietà attraverso un viaggio da nord a sud che racconta come tanti operatori abbiano risposto con generosità alla richiesta d’aiuto di Daniela Loverde, preside della scuola primaria e secondaria “Giovanni Falcone” di Palermo che aveva raccontato del bisogno di computer, tablet e accessori informatici per permettere agli studenti di poter continuare la didattica da casa. Da Bergamo in giù si è creata una catena di donazioni che ha permesso a questi ragazzi di poter studiare anche da remoto.

Dove vedere le Iene Show in tv e live streaming

Le Iene vanno in onda stasera, 28 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it. Come tutti i martedì, dalle ore 20:30 c’è l’appuntamento con Iene.it Aspettando Le Iene con Giulia Innocenzi, in diretta su Facebook sulla pagina de Le Iene e anche su MediasetPlay.

