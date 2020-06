Le Iene Show oggi 23 giugno 2020: anticipazioni, servizi e scherzo

Questa sera, martedì 23 giugno 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro show in una versione totalmente rivisitata. Il programma, in prima serata, vedrà la conduzione del trio femminile composto da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Quella di stasera è l’ultima puntata della stagione: infatti Le Iene vanno in vacanza. Ma vediamo tutte le anticipazioni, i servizi e lo scherzo della puntata in onda oggi, 23 giugno.

Anticipazioni

Questa sera a Le Iene Antonio Monteleone e Marco Occhipinti torneranno sui misteri ancora irrisolti e sulle contraddizioni che caratterizzano la vicenda della strage di Erba, dove nel dicembre 2006 furono massacrate 4 persone, tra cui un bimbo di appena due anni. Finora, Le Iene hanno raccontato tutto ciò che sembra non tornare della vicenda, ma adesso arriva un nuovo colpo di scena e nella puntata di stasera si parlerà di un nuovo scatolone ritrovato dall’ufficio corpi di reato del Tribunale di Como che conterebbe vestiti di Mario Frigerio, l’unico sopravvissuto alla strage e del piccolo Youssef Marzouk, prove credute andate perdute due anni fa e che non sono mai state analizzate. E se sopra ci fosse il DNA degli assassini?

In più nella puntata di stasera si parlerà del nuovo fenomeno social, il video del rapper romano 1727wrldstar, che va a sbattere con l’auto contro il muro mentre fa una diretta Instagram e le sue imprese hanno già ottenuto milioni di visualizzazioni online: Nicolò De Devitiis è andato a conoscerlo di persona. Invece lo scherzo della puntata sarà per Patrick Ray Pugliese da parte di Corti e Onnis.

Come tutti i martedì, alle ore 20.30 appuntamento con la fascia “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi (in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay). La puntata aprirà con la testimonianza del padre di una vittima della maxirissa di Jesolo, dove nella notte di sabato 30 ragazzi sono rimasti coinvolti in un pestaggio. Viene lanciato un appello: chi ha visto parli per aiutare a rintracciare i colpevoli. Le Iene Show vi aspettano questa sera con l’ultima puntata su Italia 1.

