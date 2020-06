Le Iene Show oggi 2 giugno 2020: anticipazioni, servizi e scherzo

Questa sera, martedì 2 giugno 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro show in una versione totalmente rivisitata. Il programma, in prima serata, vedrà la conduzione del trio maschile Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Ma vediamo tutte le anticipazioni, i servizi e lo scherzo della puntata in onda oggi, 2 giugno.

Anticipazioni

Grande attesa per la risposta del presidente della Lazio Claudio Lotito sul caso Zarate, con un presunto pagamento in nero di parte dello stipendio del calciatore. Nella puntata di oggi ascolteremo la replica del presidente alla trasmissione di Italia 1. L’inchiesta di Filippo Roma e Marco Occhipinti contiene le dichiarazioni di Luis Ruzzi, agente nel 2008 di Zarate, sulle modalità di pagamento del calciatore argentino.

Continua poi l’inchiesta di Gaetano Pecoraro sul dramma di Foggia, assediata dalla violenza della cosiddetta “società foggiana”. L’inviato de Le Iene torna in città dove il bilancio di questi due mesi di lockdown sembra essere ancora più pesante: la Iena incontra alcuni imprenditori che si sono rifiutati di pagare il pizzo alle cosche.

Luigi Pelazza si occupa delle clausole nascoste nella miriade di fogli che si firmano quando si contrae un prestito o un finanziamento. In questi casi, c’è sempre una lunga serie di fogli da firmare, pieni di clausole, che ovviamente nessuno legge. A volte però in mezzo ai quei fogli possono esserci anche delle polizze assicurative.

Roberta Rei invece, secondo le anticipazioni de Le Iene di oggi, 2 giugno 2020, indagherà sulla misteriosa morte di Gaia, una ventisettenne deceduta lo scorso 21 marzo all’Istituto Maugeri di Veruno (nel Novarese) dove era ricoverata per un trapianto di polmone. La ragazza ha contratto il Covid-19 ma non è chiaro se sia stato il virus a ucciderla. Stando a quanto denunciato dai familiari, le condizioni della giovane erano buone prima che se ne accertasse la positività al virus. Nel servizio la Iena incontra una dottoressa che lavorava per il Gruppo Maugeri IRCCS (Istituti Clinici Scientifici Maugeri) che gestisce anche la clinica di Veruno dove è morta Gaia.

Alessandro di Sarno documenta l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e l’attrice Sandra Milo che nei giorni scorsi aveva iniziato uno sciopero della fame per manifestare a difesa dei diritti dei lavoratori autonomi e dello spettacolo. Infine continua la serie di scherzi “Amanti in quarantena” organizzati da Sebastian Gazzarini, che hanno l’obiettivo di mettere alla prova l’amore tra due persone nato in televisione. I protagonisti dello scherzo di questa settimana saranno Delia Duran e Alex Belli, coppia di Temptation Island. Le Iene vanno in onda questa sera, 2 giugno, dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 1 giugno: Il giovane Montalbano, Dunkirk, Brignano tutto casa e teatro Il giovane Montalbano, anticipazioni prossima (seconda) puntata Dunkirk, la storia vera da cui è tratto il film di Christopher Nolan