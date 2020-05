Le Iene Show oggi 19 maggio 2020: anticipazioni, servizi e scherzi

Questa sera, martedì 19 maggio 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro show in una versione totalmente rivisitata. Il programma, in prima serata, vedrà la conduzione del trio maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Gli inviati infatti presenteranno i propri servizi da casa: al centro l’attualità. Ma vediamo tutte le anticipazioni e le curiosità sul puntata in onda oggi, 5 maggio.

Anticipazioni

Questa sera, la puntata de Le Iene si tornerà a parlare del caso Vannini, con Giulio Golia che, a distanza di 5 anni dalla morte del giovane Marco, farà luce sui nuovi fatti che sono emersi e che sembrano gettare ombre sul passato di Antonio Ciontoli, l’ex militare accusato dell’omicidio e attualmente in carcere. L’inviato svelerà un nuovo documento esclusivo riguardante un procedimento a carico di Ciontoli. Secondo le anticipazioni, un altro servizio riguarderà poi Borgo Mezzanone, un comune in provincia di Foggia dove c’è una sorta di “ghetto” in cui vivono oltre 2mila braccianti che non hanno mai smesso di lavorare in questi mesi di pandemia.

Non mancherà, anche questa sera, lo scherzo de Le Iene: stavolta la vittima sarà Fabio Caressa, telecronista sportivo e marito di Benedetta Parodi, il quale verrà messo in difficoltà per una questione riguardante sua figlia Matilde. Le Iene vanno in onda questa sera dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Troppo napoletano: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 La cattedrale del mare, il cast della serie tv La cattedrale del mare, dove vedere la serie: in tv e in streaming