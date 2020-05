Le Iene Show oggi12 maggio 2020: anticipazioni, servizi e scherzi

Questa sera, martedì 12 maggio 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro show con una versione totalmente rivisitata del programma che vedrà in prima serata la conduzione del trio maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Gli inviati infatti presenteranno i propri servizi da casa: al centro l’attualità. Ma vediamo tutte le anticipazioni e le curiosità sul puntata in onda oggi, 5 maggio.

Anticipazioni

Questa sera, la puntata de Le Iene tratterà ovviamente l’attualità. Alessandro Politi tornerà a parlare del “plasma iperimmune”, una possibile cura per il Coronavirus che gli ospedali di Mantova, Pavia e anche Padova adesso stanno testando con risultati positivi.

Gaetano Pecoraro invece indaga sul motivo per cui molte regioni d’Italia stiano utilizzando i “test pungidito”. La Lombardia, la regione più colpita finora dal Covid, non li ritiene affidabili. Sono esami sierologici rapidi che si basano su un prelievo di una sola goccia di sangue con un aghetto che, a contatto con un reagente e in soli 15 minuti, rileva una reazione anticorpale all’infezione da Coronavirus e dà una risposta simile al test di gravidanza, positivo o negativo al virus. L’inviato de Le Iene ne parlerà con l’esperto, il professor Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano, e con la Tecnogenetics, una delle più grandi multinazionali italo-cinesi del settore della diagnostica in Italia.

Anche questa sera spazio agli scherzi: per “Amori in quarantena”, basato sull’osservazione di alcune coppie nate in tv con lo scopo di capire quanto sia concreto il loro sentimento, la iena Sebastian Gazzarrini metterà alla prova la coppia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nata a Uomini e Donne.

In più nella puntata di stasera si parlerà anche del servizio di Corti e Onnis che filmano l’incontro rappacificatore tra l’attaccante del Brescia Mario Balotelli e il difensore juventino Giorgio Chiellini. Quest’ultimo, nella sua ultima autobiografia, aveva scritto di Balotelli che era “llini contenuta nel suo libro autobiografico in cui dice che Balotelli è “una persona negativa, senza rispetto per il gruppo, roba da prenderlo a schiaffi” e Balotelli aveva replicato via social: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.

