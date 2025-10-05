Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:34
TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 5 ottobre 2025

di Antonio Scali
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 5 ottobre

Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 5 ottobre.

Anticipazioni

“Le iene” ospiteranno in studio i cantanti Noemi e Rocco Hunt, che hanno collaborato al singolo “Oh ma”, tratto dalla riedizione dell’album “Ragazzo di giù” del rapper di Salerno. Tra gli ospiti attesa anche l’attrice e conduttrice radiofonica e televisiva, Giorgia Surina.
Spazio poi all’inchiesta di Gaetano Pecoraro dedicata al trapianto di utero da donatrice deceduta. Una sperimentazione medica che ha permesso la nascita di 24 bambini in tutto il mondo, di cui due in Italia, rivoluzionando le prospettive della fertilità. Il servizio mostrerà il lavoro dell’équipe medica di Catania impegnata in questa procedura e la famiglia che ha così potuto abbracciare il proprio figlio.
Un altro servizio di Nicolò De Devitiis sarà invece dedicato a smascherare un sistema adottato da alcuni tassisti che sfruttano, in maniera formalmente legale, le falle di una nota app di prenotazione per guadagnare più del dovuto.
A seguire, Daniele Bonistalli torna sull’incidente ferroviario avvenuto nel 2016 tra Andria e Corato e costato la vita a 23 persone, raccogliendo testimonianze e proponendo una serie di ricostruzioni per evidenziare errori e mancanze che hanno portato al più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Puglia.
In un altro servizio invece Roberta Rei racconta la vicenda giudiziaria dell’ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica italiana, Emanuela Maccarani, attualmente sotto processo per presunti abusi su alcune giovani atlete. Per la prima volta dopo il rinvio a giudizio Maccarani parlerà pubblicamente davanti alle telecamere de “Le Iene”.
L’inchiesta Alessandro Sortino poi riaprirà il caso della sedicenne Manuela Murgia, trovata senza vita nel canyon di Tuvixeddu a Cagliari, un mistero rimasto irrisolto per tre decenni, concentrandosi sulle contraddizioni dell’unico indagato, l’ex fidanzato Enrico Astero, e sugli sviluppi più recenti delle indagini.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
