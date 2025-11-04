Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 4 novembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 4 novembre

Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 4 novembre.

Anticipazioni

Matteo Viviani intervista in esclusiva Daniela Casulli, conosciuta sul web come Zia Martina: la maestra quarantottenne di Bari condannata in primo grado a sette anni e tre mesi di reclusione per pornografia minorile e corruzione di minorenne, assolta in secondo grado, qualche giorno fa, da tutte le accuse perché il fatto non costituisce reato.

Gaston Zama intervista Xavier Poussard, l’uomo che ha dato origine e visibilità alla fake news sul presunto passato di Brigitte Macron. Autore di un libro di 340 pagine, rimasto per mesi ai vertici delle classifiche e diventato un bestseller anche negli Stati Uniti, Poussard ha alimentato una delle voci più assurde e transfobiche degli ultimi anni. Le Iene lo incontrano per capire come sia nata e perché continui a circolare la falsa notizia che la Première Dame di Francia non sia chi dice di essere.

Nicolò De Devitiis torna a seguire da vicino la storia di Achille Polonara, uno dei più importanti e longevi giocatori di basket italiani, al quale, a fine campionato nel giugno 2025, è stata diagnosticata una leucemia mieloide. Negli scorsi mesi, l’inviato lo aveva raggiunto a Valencia, dove l’atleta si stava sottoponendo a una terapia sperimentale. Ora, a distanza di tempo, Polonara è stato sottoposto a un trapianto di midollo, un percorso delicato che è stato seguito giorno per giorno dalle telecamere de Le Iene. Nel servizio, gli aggiornamenti importanti sul suo stato di salute.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
