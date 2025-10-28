Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 28 ottobre

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 ottobre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti: l’attrice Claudia Gerini, la conduttrice tv Bianca Guaccero e la cantante Sarah Toscano. Tra i servizi in onda:

Da oltre un anno e mezzo Andrea e Chiara (nomi di fantasia, ndr.) vivono un incubo digitale: una raffica quotidiana di messaggi anonimi, minacce, loro immagini intime e altre manipolate con intelligenza artificiale, insulti, diffusi via chat. Su richiesta dei due, Veronica Ruggeri e il perito informatico forense Paolo Dal Checco hanno avviato un’analisi tecnica. Nel servizio in onda domani la soluzione del caso.

Continua Sgarbiutiful, l’indagine di Gaston Zama sulle vicende attorno a Vittorio Sgarbi. Il critico è davvero vittima di un cerchio magico interessato al suo patrimonio che lo isola dal mondo, come sostiene da tempo la figlia Evelina? L’inviato ha un faccia a faccia – che culminerà in un inseguimento rocambolesco – con un ex collaboratore di Sgarbi, uno dei principali sostenitori dell’esistenza del presunto cerchio magico. Ma proprio questo ex assistente, apparentemente assetato di giustizia, si rivelerà a sua volta responsabile di una presunta truffa che ha coinvolto decine di persone. Tradimenti, inseguimenti e ipotetici complotti.

Nel servizio di Andrea Agresti, la lunga intervista a Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che torna a parlare pubblicamente dopo aver affrontato due ictus, il primo nel 2023 e il secondo nel febbraio 2025.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.