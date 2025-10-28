Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 28 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 28 ottobre

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 ottobre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti: l’attrice Claudia Gerini, la conduttrice tv Bianca Guaccero e la cantante Sarah Toscano. Tra i servizi in onda:

Da oltre un anno e mezzo Andrea e Chiara (nomi di fantasia, ndr.) vivono un incubo digitale: una raffica quotidiana di messaggi anonimi, minacce, loro immagini intime e altre manipolate con intelligenza artificiale, insulti, diffusi via chat. Su richiesta dei due, Veronica Ruggeri e il perito informatico forense Paolo Dal Checco hanno avviato un’analisi tecnica. Nel servizio in onda domani la soluzione del caso.

Continua Sgarbiutiful, l’indagine di Gaston Zama sulle vicende attorno a Vittorio Sgarbi. Il critico è davvero vittima di un cerchio magico interessato al suo patrimonio che lo isola dal mondo, come sostiene da tempo la figlia Evelina? L’inviato ha un faccia a faccia – che culminerà in un inseguimento rocambolesco – con un ex collaboratore di Sgarbi, uno dei principali sostenitori dell’esistenza del presunto cerchio magico. Ma proprio questo ex assistente, apparentemente assetato di giustizia, si rivelerà a sua volta responsabile di una presunta truffa che ha coinvolto decine di persone. Tradimenti, inseguimenti e ipotetici complotti.

Nel servizio di Andrea Agresti, la lunga intervista a Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che torna a parlare pubblicamente dopo aver affrontato due ictus, il primo nel 2023 e il secondo nel febbraio 2025.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2025 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio
Ti potrebbe interessare
TV / Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2025 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 29esima puntata
TV / Dogman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc Besson
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 29esima puntata
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 28 ottobre 2025
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 28 ottobre 2025
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 ottobre su Rete 4
Spettacoli / Isabella Rossellini: "A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all'eredità di mio padre"
Ricerca