Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 26 ottobre

Questa sera, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 26 ottobre.

Anticipazioni

Il servizio principale della serata affronta una vicenda dolorosa quanto complessa, ovvero la testimonianza di Rosita Gentile, 57 anni, fashion designer che ha deciso di rompere il silenzio dopo dodici anni di relazione con Mario Gregoraci, 75 anni, padre della showgirl Elisabetta Gregoraci. La donna racconta a “Le iene” un passato di violenze fisiche e psicologiche, segnato da minacce di morte e umiliazioni. Dopo un lungo periodo di silenzio, ha scelto di denunciare, sostenuta oggi dal suo legale, l’avvocato Fabio Tino. La Gentile afferma di aver subito un aborto a causa delle percosse e di aver vissuto anni di terrore, alternati a false promesse di cambiamento. Il gip ha disposto per l’uomo il divieto di dimora nei comuni di Soverato e Davoli, e il 5 novembre è fissata l’udienza preliminare.

La iena Veronica Ruggeri ci parla del caso Serena Mollicone, la giovane di Arce trovata morta nel 2001. Dopo l’annullamento in Cassazione della sentenza di assoluzione per i Mottola, si torna in aula. Il servizio ricostruisce il nuovo scenario investigativo, collegato anche alla misteriosa morte del brigadiere Santino Tuzi, trovato senza vita nel 2008 nella sua auto vicino a una diga. Le nuove analisi disposte dalla famiglia Tuzi mettono in discussione la tesi del suicidio: l’arma presenta incongruenze e due colpi mancanti, mentre nel corpo dell’uomo ne fu trovato solo uno.

In studio arriva Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che con grande maturità ha scelto un percorso diverso da quello dei genitori. Oggi 20enne, studia, scrive e conduce il programma radiofonico “Destinazione Zeta”, e ha esordito come autrice con il romanzo “Qualcosa nel modo in cui sbadigli”. Jolanda ha da poco raccontato la sua battaglia personale contro un tentativo di estorsione legato al revenge porn e ai deep fake, un tema drammaticamente attuale.

Spazio anche alla scrittrice giapponese Marie Kondō, autentico fenomeno mondiale grazie ai suoi bestseller “Il magico potere del riordino” e “96 lezioni di felicità”. La “guru dell’organizzazione domestica” racconta come il suo celebre metodo KonMari – fondato sul principio di circondarsi solo di ciò che “trasmette gioia” – sia diventato uno stile di vita capace di migliorare il benessere personale e mentale di milioni di persone.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.