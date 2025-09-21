Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 21 settembre

Questa sera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 21 settembre.

Anticipazioni

Nella puntata de Le Iene di oggi, domenica 21 settembre 2025, si darà ampio spazio al tema del fine vita: saranno mandati in onda gli ultimi video-messaggi di Laura Santi e Martina Oppelli, due donne – entrambe affette da una grave forma di sclerosi multipla – che la scorsa estate hanno deciso di andarsene, lanciando un appello affinché l’Italia si doti finalmente di una legge nazionale sul fine vita.

Nel corso della puntata saranno proposti inoltre, come di consueto, diversi servizi d’inchiesta. La “iena” Gaetano Pecoraro ha condotto un esperimento sull’Intelligenza Artificiale applicata all’ambito sanitario: in un pronto soccorso di Milano, con il consenso dei pazienti, Pecoraro ha prima chiesto una diagnosi a ChatGPT, partendo dai sintomi raccontati, e poi l’ha confrontata con quella dei medici.

Roberta Rei ha raccolto nuove testimonianza esclusive sul caso di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni della provincia di Latina che ha deciso di togliersi la vita perché da tempo vittima bullismo.

E ancora, Gaston Zama è negli Stati Uniti per cercare risposte a un caso che ha scosso l’America: l’uccisione dell’attivista Charlie Kirk. Daniele Bonistalli è andato a Prato per ricostruire la vicenda dei lavoratori aggrediti dal loro datore di lavoro durante uno sciopero. Infine, Filippo Roma tornerà a parlare del caso del club esclusivo “Scommessa Collettiva”, creato da Mario Adinolfi, che avrebbe promesso rendimenti fino al 40% annuo e capitale garantito.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.