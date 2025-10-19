Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 19 ottobre

Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 19 ottobre.

Anticipazioni

Nella puntata di Le Iene Show di oggi, domenica 19 ottobre 2025, saranno ospiti in studio la cantante Emma Marrone e l’attore Lorenzo Zurzolo.

Tra le inchieste della puntata, la “iena” Daniele Bonistalli fa luce sulla vicenda di un uomo che avrebbe percepito per oltre cinquant’anni un’indennità da cieco assoluto, pur essendo perfettamente in grado di vedere, accumulando un presunto danno erariale da oltre un milione di euro.

Spazio poi al caso Garlasco: un’inchiesta firmata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese mostra i racconti di alcune persone del posto che, pur non conoscendosi tra loro, forniscono dichiarazioni che collocano una determinata persona in un certo luogo in un orario preciso. Il servizio anticipa lo speciale Le Iene presentano: Inside, in onda martedì 21 ottobre in prima serata su Italia 1.

Infine, Matteo Viviani ricostruisce la strage di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove lo scorso 14 ottobre tre carabinieri hanno perso la vita in seguito all’esplosione di un casolare provocata dai tre fratelli che vi abitavano per opporsi allo sfratto.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.