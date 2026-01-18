Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 18 gennaio

Questa sera, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 18 gennaio.

Anticipazioni

Tra gli argomenti affrontati nel corso della puntata, quello sul cosiddetto Pandoro-Gate. Dopo il proscioglimento dalle accuse di truffa aggravata, Chiara Ferragni incontra Stefano Corti con il quale ripercorre una vicenda che ha cambiato anche il modo in cui il pubblico guarda al mondo dell’influencer marketing. Max Andreetta e Nicola Remisceg, invece, tornano a parlare della vicenda riguardante Monica Busetto, detenuta per un omicidio che ha sempre dichiarato di non aver commesso. Luigi Pelazza, invece, si reca in Albania per mostrare come funzionano le truffe di trading online.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.