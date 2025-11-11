Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 11 novembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 11 novembre

Questa sera, martedì 11 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 11 novembre.

Anticipazioni

Nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, un’ulteriore testimonianza esclusiva sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Le dichiarazioni di questa persona sembrerebbero confermare quanto già raccolto in precedenza dall’inviato della trasmissione e aggiungono nuovi elementi che potrebbero rivelarsi utili a ricostruire ciò che accadde quella mattina.

Nicolò De Devitiis continua a seguire il delicato percorso di guarigione di Achille Polonara. Negli ultimi giorni c’è stata una svolta importante: Achille è stato dimesso dall’ospedale, segnando così una nuova fase nel suo cammino verso la ripresa. Per celebrarlo, l’inviato ha voluto organizzare una sorpresa speciale: ad accoglierlo a casa c’erano i suoi due figli e lo chef Bruno Barbieri, che ha preparato per lui un pranzo di bentornato.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 11 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca