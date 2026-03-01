Icona app
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 marzo 2026

di Anton Filippo Ferrari
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 1 marzo

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 1 marzo.

Anticipazioni

Sotto i riflettori questa sera c’è il caso di Vincenzo Schettini, l’ormai celebre professore di liceo noto per il progetto social “La fisica che ci piace”, finito al centro di una polemica a causa di alcune accuse da parte di ex studenti che sostengono che l’andamento scolastico venisse influenzato dall’interazione con i suoi canali digitali. Una vicenda che ha scatenato un acceso dibattito nonostante il sostegno pubblico dei rappresentanti d’istituto dell’IISS Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, in provincia di Bari, e su cui l’inviato Daniele Bonistalli cercherà di fare chiarezza in un confronto diretto con il docente. Il programma darà poi spazio alla storia di Paolo Sarullo, rimasto tetraplegico nel 2024 dopo un’aggressione subita per il furto di un monopattino, che è tornato a far sentire la sua voce con una testimonianza al Festival di Sanremo. Matteo Viviani lo incontrerà a un anno di distanza per fare il punto sui suoi progressi e per rintracciare uno dei ragazzi coinvolti che aveva promesso aiuto alla famiglia, senza però dare seguito alle parole. In studio interverranno inoltre Romina Power, artista poliedrica e icona pop figlia di Tyrone Power e Linda Christian, che racconterà la sua evoluzione tra musica, spiritualità e ricerca interiore, e Rocco Papaleo, l’amato attore e regista lucano che presenterà il suo nuovo film “Il bene comune”, in uscita il 12 marzo 2026 con un cast che include Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
