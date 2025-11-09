Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 9 novembre

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 9 novembre.

Anticipazioni

La puntata di Le Iene Inside di oggi, 9 novembre 2025, si intitola “La libertà sessuale nell’era di Vannacci” ed è curata da Nina Palmieri e Luca Vantini. Attraverso testimonianze, interviste e momenti di confronto diretto, “Inside” evidenzia come l’Italia stia affrontando il cambiamento dei costumi e il modo in cui le persone Lgbtq+ vivono oggi la propria libertà in un Paese ancora diviso tra spinte progressiste e resistenze culturali.

Lo speciale mette inoltre a confronto due figure rappresentative di due visioni del mondo agli antipodi. Da un lato il generale Roberto Vannacci, oggi vicesegretario federale della Lega e alfiere del fronte ultraconservatore italiano. Dall’altro il fisico e divulgatore Vincenzo Schettini, portatore di un pensiero aperto, dialogante e rispettoso delle differenze. La domanda di base è la seguente: è ancora possibile, oggi, un dialogo reale tra chi difende il modello tradizionale di società e chi rivendica il diritto di esistere e amare liberamente?

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 9 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.