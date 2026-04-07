Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 7 aprile

Questa sera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 7 aprile.

Anticipazioni

La puntata dal titolo “Colpevoli davvero?”, condotta da Max Andreetta e scritta da Francesco Priano, indaga su come, agli occhi della legge, si possa essere colpevoli analizzando i casi in cui la verità processuale potrebbe essere diversa da quella sostanziale. La serata sarà incentrata intorno a una serie di importantissime scoperte e testimonianze inedite raccolte dall’inviato, che metterebbero in crisi l’impianto delle sentenze, visto che collocano Rosa e Olindo nella corte di via Diaz nello stesso orario in cui, secondo le ricostruzioni processuali, avrebbero dovuto essere a cena al McDonald’s. Lo scontrino di quella cena è stato a lungo considerato prova del fatto che l’alibi dei coniugi fosse falso, ma oggi potrebbe diventare un elemento che dimostrerebbe la loro innocenza. Stando ai carabinieri di Erba, quello scontrino, che sarebbe stato sequestrato la sera della strage, in realtà non appare nel verbale di sequestro: una circostanza preoccupante e mai chiarita, che solleva domande sulla sua autenticità e la sua provenienza. Nella puntata, inoltre, saranno approfonditi quegli elementi della ricostruzione processuale su cosa accadde quella sera non reggerebbero: Max Andreetta ha ricostruito il tragitto che avrebbero fatto i coniugi così come confessato da Olindo, intervistato le persone che erano sul luogo la sera della strage, analizzato i filmati dell’epoca, e la lettura dei dati emersi dimostrerà che i coniugi erano nella corte di via Diaz già tra le 21.30 e le 21.45, proprio quando, secondo i giudici, avrebbero dovuto essere al McDonald’s di Como.

Nel corso della serata verrà approfondita, come mai fatto prima d’ora, la pista alternativa della droga, anche attraverso le parole di Abdi Kays, tunisino che all’epoca della strage era attivo nelle piazze di spaccio locali come membro del gruppo dei fratelli Marzouk. Kays parla del possibile coinvolgimento nella compravendita di stupefacenti dei famigliari di alcuni membri delle istituzioni e delle forze dell’ordine collegate alle indagini sulla strage di Erba, una circostanza confermata all’inviato delle Iene anche da altre persone. Nel corso della serata verranno fatte ascoltare le dichiarazioni di una fonte che sostiene di avere dettagli mai emersi sull’operato di Luca Nesti, ai tempi vice del Maresciallo Gallorini nella caserma di Erba. Nesti fu trovato morto in un bosco del lecchese nel maggio del 2023, a poco più di un mese dalla notizia della possibile riapertura del caso. Nesti, secondo la fonte, avrebbe frequentato i consumatori e spacciatori di droga locali, e in più di un’occasione avrebbe sottratto dosi di cocaina trovate nel corso dei sequestri, per poi cederle a terzi. Rivelazioni che – se confermate – getterebbero un’ombra sul suo operato, e che la trasmissione ritiene vadano approfondite dagli inquirenti, come una circostanza ancor più inquietante, verificatasi dopo la sua morte: nella cantina della sua casa sarebbero stati conservati diversi panetti di hashish e un borsone contenente presunte prove di reato, fra cui un coltello, e diversi fascicoli. Nesti avrebbe chiesto a un famigliare di distruggerli nel caso in cui gli fosse accaduto qualcosa, ma quel materiale, come verrà rivelato nella puntata di Inside, toccherà un’altra sorte. Nel corso della serata saranno anche presentate altre testimonianze che aprono al coinvolgimento della ‘Ndrangheta e della criminalità organizzata albanese e marocchina, e che indurrebbero a ipotizzare che il movente dietro la mattanza sia un regolamento di conti legato a un debito di droga. Queste rivelazioni arrivano a pochi giorni dall’esposto – denuncia depositato dall’ex magistrato Cuno Tarfusser sull’operato dei giudici della Corte d’Appello di Brescia e della Cassazione che hanno respinto l’istanza di revisione della condanna per Olindo Romano e Rosa Bazzi e il successivo ricorso, e che nasce dalla convinzione che ai coniugi sia stata ingiustamente negata la possibilità di dimostrare la propria innocenza.

Nella puntata verranno anche analizzati e approfonditi diversi casi trattati in questi anni dal programma, grazie alla viva voce dei loro protagonisti: da Alberto Stasi a Monica Busetto, da Fausta Bonino a Luigi Schiavo, Giuseppe La Rocca e Ciro Imperante, tristemente noti come i “mostri di Ponticelli”.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.