Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 novembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 21 novembre

Questa sera, venerdì 21 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 21 novembre.

Anticipazioni

La quinta puntata, curata da Roberta Rei e Giulio La Monica e intitolata “Sette religiose: perché ci caschiamo?”, esplora il mondo di congregazioni e comunità mistiche in cui religione, esoterismo e manipolazione psicologica si intrecciano. Il fine? Consentire a guru e sedicenti leader spirituali di ottenere potere e denaro, lasciando spesso le vittime in condizioni di vulnerabilità e disperazione.

Lo speciale parte dalla storia di Nunzio Bevilacqua, avvocato italiano che nel 2021 comincia una relazione sentimentale in Brasile con Barbara che, poco dopo, afferma di essere incinta. Da qui si apre la vicenda legata alla presunta “setta della Matriarca”, un’organizzazione che utilizzerebbe donne e gravidanze come strumenti di estorsione, grazie a un sistema che coinvolgerebbe professionisti compiacenti, test del DNA contestati e perfino rituali esoterici. Bevilacqua sostiene di essere finito in una trappola orchestrata per appropriarsi della sua eredità e denuncia l’esistenza di una rete criminale consolidata nel sud del Brasile, capace di ricattare uomini – spesso sposati – caduti in relazioni preordinate. Roberta Rei è volata in Brasile per indagare sulla setta e sulle dinamiche che potrebbero celarsi dietro questa vicenda.

Nel corso della puntata anche un approfondimento delle tecniche con cui molte sette e comunità manipolatorie riescono a conquistare la fiducia delle loro vittime: promesse miracolistiche, presunti poteri paranormali, strategie psicologiche e dinamiche di controllo. Attraverso testimonianze, reportage e contributi di esperti, “Inside” cerca di rispondere alla domanda centrale: perché, ancora oggi, così tante persone finiscono nella rete di sette e leader carismatici?

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 21 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca