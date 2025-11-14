Icona app
Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 14 novembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 14 novembre

Questa sera, venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 14 novembre.

Anticipazioni

Lo speciale, curato da Nicola Barraco e Francesco Priano, è intitolato “Italia, una terra promessa?”. Da sempre Le Iene provano a combattere le ingiustizie, grandi e piccole, affinché il mondo in cui viviamo somigli ogni giorno di più a quello che sogniamo. Nel corso della puntata si cercherà di capire se il nostro Paese, oggi, possa ancora essere considerato una terra promessa da chi in Italia ci vive ogni giorno e da chi, invece, lo osserva da lontano, magari sognandolo. Se è vero che l’essere umano, infatti, è da sempre in movimento, non lo è mai stato così tanto: oggi oltre 281 milioni di persone vivono in un Paese diverso da quello in cui sono nate, dove si sono spostate per cercare un lavoro migliore, per riunirsi ai propri affetti, per salvarsi da una guerra. Come far fronte ai problemi che questa situazione senza precedenti ci costringe ad affrontare?

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 14 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca