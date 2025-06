Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 10 giugno

Questa sera, martedì 10 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 10 giugno.

Anticipazioni

La puntata di stasera è intitolata “Barzageddon” e tratterà delle vicende legate a Davide Barzan a cui Gaston Zama si sta dedicando da tempo. “Perché il percorso verso la verità è sempre un percorso importante”, diceva Davide Barzan. E noi – scrivono Le Iene sui social – quel percorso continueremo a seguirlo.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 10 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.