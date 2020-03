Le Iene 2020, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 5 marzo

Questa sera, 5 marzo 2020, su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Alla conduzione il trio tutto al femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Come sempre previsti tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri, animeranno la serata di Italia 1. Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 5 marzo 2020 su Italia 1.

Le Iene, anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 5 marzo 2020

Tra i servizi di questa sera, un’inchiesta di Alessandro De Giuseppe sul tema della ricostruzione edilizia avvenuta in Emilia dopo il terremoto che colpì la regione nel maggio 2012. Siamo sicuri che i soldi della ricostruzione post-terremoto dell’Emilia Romagna del 2012 siano andati tutti per ristrutturare immobili danneggiati dal sisma?, si chiedono quelli de Le Iene. “Abbiamo visto ruderi, che prima del terremoto non erano abitati, diventare palazzi, fienili diventare ville. Stimiamo in circa un miliardo di euro l’erogato non dovuto!”, spiega Marco Mattarelli, del comitato verifica ricostruzione.

Un’ipotesi inquietante, di cui un geometra incaricato delle pratiche per l’ottenimento dei finanziamenti ha fornito agli inviati del programma di Italia 1 ulteriori elementi: “Questo cliente ha una grossa azienda agricola con diversi fabbricati. Lui voleva chiaramente ricostruire tutto quello che aveva, a prescindere che fosse danneggiato, abitato o vuoto. Quando noi gli abbiamo detto ‘qua non si può fare niente’, ci ha chiaramente estromesso, ha ricostruito tutto a mio avviso sulla base di dichiarazioni non veritiere. Questo immobile non era neanche suo, l’ha ricostruito dopo il sisma. Il fabbricato era già notevolmente messo male. Quando abbiamo accatastato, la proprietaria che ha venduto a lui ha dichiarato che l’immobile era privo di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici, privo di energia elettrica, privo di acqua, privo di gas e fatiscente. E ha comunque preso 218mila euro di contributi pubblici”.

Nel corso del servizio, De Giuseppe va anche a trovare il proprietario di questo immobile, ma il figlio replica: “È stato tutto fatto per vie giuste, l’abbiamo acquistato dopo il terremoto e non le so dire se era nello stato in cui dice lei”. E alla fine nega anche che quelle foto siano del 2011, nonostante, come dimostra l’inviato de Le Iene, la data sia bene impressa sulle immagini. De Giuseppe incontra anche il Presidente della regione Stefano Bonaccini per provare a fare chiarezza sui soldi pubblici utilizzati, dal momento che, dopo quel dramma, sembrerebbe siano stati in parecchi ad approfittarsi del disastro al fine di ottenere finanziamenti a cui non avrebbero avuto diritto o a cui avrebbero avuto diritto ma per importi decisamente inferiori.

Tra gli altri servizi di stasera, 5 marzo, secondo le anticipazioni de Le Iene, un nuovo capitolo dell’inchiesta di Antonino Monteleone sulla strage di Erba compiuta da Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi che, l’11 dicembre del 2006, hanno ucciso a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Durante il servizio la Iena ha incontrato Azouz Marzouk, il marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, che ha deciso di tornare sul luogo del delitto.

Inoltre ci saranno ben due scherzi nel corso della puntata di oggi de Le Iene: il primo coinvolgerà il calciatore Marco Verratti, mentre il secondo ha per protagonista l’attrice Eva Grimaldi. In seconda serata, sempre su Italia 1, nuovo appuntamento con “Angelo Duro – Perché mi stai guardando?”, lo spettacolo che ha registrato enorme successo di critica e di pubblico. Dopo il sold out in tutta Italia, Angelo porta sul piccolo schermo lo show registrato al Teatro Manzoni di Milano: tre capitoli settimanali in cui racconterà la sua storia in modo dissacrante e diretto, facendo ridere e riflettere. Appuntamento dunque con Le Iene questa sera, 5 marzo 2020, su Italia 1 dalle 21.20.

Potrebbero interessarti Poveri ma ricchi: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Don Matteo 12, anticipazioni e trama puntata di oggi, 5 marzo 2020 Don Matteo 12: la trama dell’ottava puntata stasera

Nasce Iene.it: aspettando Le Iene

Da giovedì 20 febbraio è partita alle 20:45 la nuova fascia digital Iene.it: aspettando le Iene, condotta da Giulia Innocenzi e trasmessa in diretta streaming su MediasetPlay e anche sulla pagina Facebook del programma. In questa striscia vengono mandati in onda contenuti inediti pensati e realizzati dalla redazione, anteprime di quello che sarà mostrato nelle puntate e approfondimenti originali, nonché interviste agli ospiti presenti in studio. Appuntamento dunque stasera, martedì 3 marzo 2020, con una nuova puntata de Le Iene, dalle ore 21,15 su Italia 1.

Dove vedere Italia 1 in streaming