Le Iene, le anticipazioni e i servizi della puntata del 6 ottobre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 6 ottobre su Italia 1

Parte questa sera, 6 ottobre 2020, la nuova edizione de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che torna in prima serata con un doppio appuntamento settimanale, il martedì e il giovedì dalle 21.20. Ad aprire la nuova stagione sono stasera Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Come da tradizione assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi, 6 ottobre 2020.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Anticipazioni e servizi di stasera

La prima puntata della nuova edizione de Le Iene 2020 è condotta dalla coppia Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band a commentare ironicamente i siparietti tra i due. Tra i servizi di oggi da non perdere quello di Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese, che sono venuti in possesso di un documento esclusivo proveniente da una fonte anonima da cui risulta che dalla Segreteria di stato vaticana è partito mezzo milione di euro destinato a una società estera intestata a una donna. Da altri documenti risulta che questa donna sia legata da un rapporto fiduciario all’ex cardinale Becciu.

Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli, secondo le anticipazioni de Le Iene di oggi, raccontano la storia di Marika, una ragazza disabile che ha sempre avuto il sogno di poter andare in moto. Il desiderio di tutta una vita, per coronare il quale gli inviati del programma di Italia 1 hanno deciso di richiamare “in servizio” Simone. Si tratta del motociclista solitario che avevamo conosciuto con la storia di Natan e la sua battaglia contro la droga. Molto interessante anche il servizio di Giulio Golia che ha assistito alla sentenza della Corte di Assise sul caso di Marco Vannini. La condanna è stata di 14 anni per Antonio Ciontoli e 9 anni per i familiari. Le Iene vanno in onda stasera, 6 ottobre 2020, dalle 21.20 su Italia 1. Prossimo appuntamento l’8 ottobre. Al giovedì si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia – assente nella prima puntata perché risultato positivo al Covid, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma in streaming

