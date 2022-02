Le Iene 2022 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Stasera, mercoledì 9 febbraio 2022, in prima serata su Italia 1 (ore 21,20) va in onda Le Iene. Lo storico programma di Italia 1 per questa edizione vede tante novità. In primis due nuovi conduttori al timone dello show, Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. E con una Iena d’eccezione, Joe Bastianich. Dove vedere Le Iene 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Italia 1.

Le Iene 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset tramite internet su pc, tablet, smartphone e smartTv.

Inviati

Abbiamo visto dove vedere Le Iene 2022 in diretta tv e live streaming, ma quali sono gli inviati? I servizi, le interviste e gli scherzi saranno affidati, come sempre, agli inviati del programma: Fabio Agnello, Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama. Confermato anche per questa stagione il pugile Clemente Russo, nuovo ingresso per Mario De Lillo alias Arte povera.