Le donne della Bibbia: trama e cast della prima puntata

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sarah è sposata con Abramo, un uomo chiamato da Dio a lasciare la sua terra per una nuova promessa: diventare padre di una grande nazione. Tuttavia, Sarah è sterile e, non vedendo realizzarsi la promessa, propone ad Abramo di avere un figlio tramite la sua serva egiziana, Hagar. Hagar rimane incinta e nasce Ismaele, ma questo scatena conflitti familiari profondi, tra gelosia e senso di esclusione. Sarah si confronta con le sue paure, mentre Dio la esorta a mantenere la fede nel miracolo che deve ancora arrivare.

Hagar, schiava egiziana e madre di Ismaele, viene allontanata dalla casa di Sarah e si ritrova nel deserto con il figlio. Qui, allo stremo, riceve un annuncio divino che le promette un futuro per entrambi. L’episodio mette a fuoco il passaggio dall’invisibilità alla dignità: il dolore dell’abbandono, la lotta per sopravvivere, il coraggio di rialzarsi. Tra sete, paura e speranza, Hagar trova una voce, un’identità e una direzione per sé e per suo figlio.

Segnata da un’assenza nell’infanzia, Rebecca cresce in attesa di un segno. L’incontro con Eliezer, servo di Abramo, le porta la proposta per Isacco: lei la riconosce come la chiamata attesa e parte. L’arrivo è traumatico: Isacco, ancora segnato dall’esperienza sul monte Moria, la rifiuta. Con il tempo nasce un legame fondato su vulnerabilità e fiducia; una rivelazione li unisce e Rebecca sceglie di rimanere. In seguito si scopre incinta di due gemelli destinati al conflitto: Esaù, impetuoso, e Giacobbe, riflessivo. La profezia divide la casa: Isacco sostiene il diritto del maggiore, Rebecca vede nel minore l’eletto per la discendenza. Sul letto di morte, Abramo ribadisce la volontà del Signore, riaccendendo un contrasto che segnerà il futuro della famiglia.

Le donne della Bibbia: il cast

Abbiamo visto la trama de Le donne della Bibbia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: