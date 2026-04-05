Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:38
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le donne della Bibbia: trama e cast della prima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le donne della Bibbia: trama e cast della prima puntata

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sarah è sposata con Abramo, un uomo chiamato da Dio a lasciare la sua terra per una nuova promessa: diventare padre di una grande nazione. Tuttavia, Sarah è sterile e, non vedendo realizzarsi la promessa, propone ad Abramo di avere un figlio tramite la sua serva egiziana, Hagar. Hagar rimane incinta e nasce Ismaele, ma questo scatena conflitti familiari profondi, tra gelosia e senso di esclusione. Sarah si confronta con le sue paure, mentre Dio la esorta a mantenere la fede nel miracolo che deve ancora arrivare.

Hagar, schiava egiziana e madre di Ismaele, viene allontanata dalla casa di Sarah e si ritrova nel deserto con il figlio. Qui, allo stremo, riceve un annuncio divino che le promette un futuro per entrambi. L’episodio mette a fuoco il passaggio dall’invisibilità alla dignità: il dolore dell’abbandono, la lotta per sopravvivere, il coraggio di rialzarsi. Tra sete, paura e speranza, Hagar trova una voce, un’identità e una direzione per sé e per suo figlio.

Segnata da un’assenza nell’infanzia, Rebecca cresce in attesa di un segno. L’incontro con Eliezer, servo di Abramo, le porta la proposta per Isacco: lei la riconosce come la chiamata attesa e parte. L’arrivo è traumatico: Isacco, ancora segnato dall’esperienza sul monte Moria, la rifiuta. Con il tempo nasce un legame fondato su vulnerabilità e fiducia; una rivelazione li unisce e Rebecca sceglie di rimanere. In seguito si scopre incinta di due gemelli destinati al conflitto: Esaù, impetuoso, e Giacobbe, riflessivo. La profezia divide la casa: Isacco sostiene il diritto del maggiore, Rebecca vede nel minore l’eletto per la discendenza. Sul letto di morte, Abramo ribadisce la volontà del Signore, riaccendendo un contrasto che segnerà il futuro della famiglia.

Le donne della Bibbia: il cast

Abbiamo visto la trama de Le donne della Bibbia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Minnie Driver: Sara
  • Natacha Karam: Agar
  • Alexa Davalos: Rebecca
  • Millie Brady: Lia
  • Blu Hunt: Rachele
  • Jeffrey Donovan: Abramo
  • Tom Mison
  • Tom Payne
  • Ben Robson
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprile
TV / Filumena Marturano: tutto quello che c’è da sapere sulla versione 2022 in onda su Rai 1
TV / Le donne della Bibbia: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
Ti potrebbe interessare
TV / Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprile
TV / Filumena Marturano: tutto quello che c’è da sapere sulla versione 2022 in onda su Rai 1
TV / Le donne della Bibbia: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
TV / A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026: l’orario della messa in onda su Rai 3
TV / Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Codice d’onore: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Anche meno: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max Angioni
TV / Il Borgo dei Borghi 2026, regolamento: come si vota
TV / Perché Che tempo che fa non va in onda: quando torna
TV / Il Borgo dei Borghi 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma
Ricerca