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Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

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di Anton Filippo Ferrari
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Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Dove vedere Le donne della Bibbia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21,30 su Canale 5.

Le donne della Bibbia streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Le donne della Bibbia, ma quante sono le puntate previste su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima domenica 5 aprile; la seconda e ultima lunedì 6 aprile.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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