Chi sono Laura e Marini, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi sono Laura e Marini, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Laura Antonelli e Luca Marini sono una delle coppie del programma in onda su Italia 1 il giovedì sera. Conosciamoli meglio.

Chi è Laura Antonelli

Laura Antonelli è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. La ragazza spicca per la sua bellezza. Influencer di soli 19 anni nata a Pomezia (in provincia di Roma). Molto popolare sui social, Laura vanta un profilo Instagram con oltre 50 mila follower nel quale pubblica gli scatti della sua vita quotidiana e alcuni tutorial di make up e work out. Si è classificata seconda a ‘Miss Opemzia’, ha vinto la fascia di ‘Miss la bella d’Italia’ e quella di ‘Miss prima pagina’. Ha partecipato al videoclip di “Tuer” di Hiro e di “A prima vista” di Shakalab feat. Davide Shorty. Attualmente è fidanzata con il calciatore della Reggina Andrea Marcucci.

Chi è Luca Marini

Luca Marini è un ingegnere e ballerino. Originario di Bondeno, in provincia di Ferrara. Nonostante la giovane età, Luca è un ragazzo molto determinato e ricercato nel parlare. Ama la danza, la storia dell’arte, scrivere e saperne sempre più degli altri. Nella sua vita non ha ancora dato spazio ai sentimenti, ha dato un solo bacio a stampo e va fiero della sua verginità. A 10 anni il Secchione ha partecipato al suo primo concorso letterario con una poesia inventata da lui sulle regioni d’Italia. Oggi ha al suo attivo due libri, sta lavorando al terzo, e studia ingegneria informatica ed elettronica. È molto educato, grande stratega, legato ai principi e ai valori trasmessi dai suoi genitori, ma anche ironico.

Leggi anche: 1. Tutto quello che c’è da sapere su La Pupa e il Secchione 2021; 2. Il cast del programma; 3. Tutte le coppie

Potrebbero interessarti Chi sono Linda Taddei e Matteo Pisano, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Chi sono Giulia Orazi e Gianluca Tornese, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: le coppie in gara