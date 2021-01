Chi è Luca Marini, il Secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Luca Marini, uno dei secchioni de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Ha 20 anni, è un ingegnere e ballerino. Originario di Bondeno, in provincia di Ferrara. Nonostante la giovane età, Luca è un ragazzo molto determinato e ricercato nel parlare. Ama la danza, la storia dell’arte, scrivere e saperne sempre più degli altri.

Nella sua vita non ha ancora dato spazio ai sentimenti, ha dato un solo bacio a stampo e va fiero della sua verginità. A 10 anni il Secchione ha partecipato al suo primo concorso letterario con una poesia inventata da lui sulle regioni d’Italia. Oggi ha al suo attivo due libri, sta lavorando al terzo, e studia ingegneria informatica ed elettronica. È molto educato, grande stratega, legato ai principi e ai valori trasmessi dai suoi genitori, ma anche ironico.

Il suo account Instagram @lucamaro00, ad oggi, conta quasi 1100 followers. Il concorrente de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 ha anche un profilo Facebook, @lucamarinimaro. Ha anche un canale Youtube @LucaMariniMaro che vanta oltre 6300 iscritti. Sulla sua pagina ufficiale, invece, si legge la sua biografia: “Luca Marini (Bologna, 22 Dicembre 2000) è un giovane studente italiano. Nato da genitori bondenesi, si trasferisce a 3 anni a Bondeno (FE) dove attualmente risiede. Ha frequentato l’Istituto Teodoro Bonati e il Liceo scientifico di Bondeno e attualmente il dipartimento di Ingegneria dell’università di Ferrara. Scrittore per passione, nel 2019 pubblica KEGIVOS – Sogni Mortali per poi pubblicarlo nel 2019. Poeta nel tempo libero, Luca ha iniziato a scrivere pubblicamente all’età di 10 anni aggiudicandosi numerosi premi a concorsi letterari. Viaggiatore nel mondo e creativo, Luca nel tempo libero, oltre alla scrittura, si cimenta nel ballo come membro della Scuola di Danza Le Palestre ed è anche voice actor, video maker e grafico, nonché un appassionato videogiocatore e musicista”.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Luca Marini, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

Potrebbero interessarti Chi è Giulia Orazi, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Chi è Sara Hafdaoui, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Chi è Silvia Gandini, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021