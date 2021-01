Chi è Laura Antonelli, la Pupa de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Laura Antonelli, una delle cinque pupe protagoniste de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Bellissima e con un fisico perfetto, Laura è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna la concorrente del programma Mediaset.

Fra le ‘pupe’ spicca per la sua bellezza la giovanissima Laura Antonelli, influencer di soli 19 anni nata a Pomezia (in provincia di Roma). Molto popolare sui social, Laura vanta un profilo Instagram con oltre 50 mila follower nel quale pubblica gli scatti della sua vita quotidiana e alcuni tutorial di make up e work out. Si è classificata seconda a ‘Miss Opemzia’, ha vinto la fascia di ‘Miss la bella d’Italia’ e quella di ‘Miss prima pagina’. Ha partecipato al videoclip di “Tuer” di Hiro e di “A prima vista” di Shakalab feat. Davide Shorty. Attualmente è fidanzata con il calciatore della Reggina Andrea Marcucci, centrocampista centrale arrivato dalla Roma.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Laura Antonelli, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

