Land of Bad: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Land of Bad, film del 2024 co-scritto e diretto da William Eubank. Il film, sceneggiato dallo stesso regista con David Frigerio, è un thriller d’azione con protagonisti Liam Hemswhorth, Russell Crowe, Luke Hemswhorth, Ricky Whittle e Milo Ventimiglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il capitano Eddie “Reaper” Grimm, un pilota di droni dell’US Air Force, fornisce supporto aereo da un General Atomics MQ-9 Reaper a una squadra della Delta Force dell’US Army inviata a salvare una spia della CIA nel sud delle Filippine.[1] Dopo un contrattempo contro gli Abu Sayyaf, il sergente JJ “Playboy” Kinney, un giovane ufficiale della Tactical Air Controlling Party dell’aeronautica militare assegnato al team dei droni come JTAC, sembra essere l’unico sopravvissuto ed è inviato a un punto di estrazione contando solo sul supporto aereo remoto del Reaper.

Una volta che Kinney arriva, viene intercettato dagli Abu Sayyaf, che esauriscono le munizioni del drone di Grimm e costringono l’elicottero di estrazione in pericolo a partire. Nel tentativo di raggiungere un altro punto di estrazione, Kinney perde il fucile e finisce catturato una volta esaurite le munizioni della pistola. Uno dei suoi compagni di squadra, il sergente maggiore John “Sugar” Sweet, si scopre vivo e libera Kinney, mentre gli rivela che il sergente Bishop è stato fatto prigioniero nella base degli Abu Sayyaf in una serie di caverne. Usando la radio di Sweet, Kinney contatta Grimm, che programma tre bombardamenti per colpire la base, separati da 15 minuti, prima che Grimm sia costretto dai suoi superiori a prendere un permesso per aver sforato di molto l’orario del suo turno lavorativo. Kinney e Sweet attaccano la struttura degli Abu Sayyaf prima di essere catturati e portati nel loro carcere.

Land of Bad: il cast

Abbiamo visto la trama di Land of Bad, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Hemsworth: Serg. JJ “Playboy” Kinney

Russell Crowe: Cap. Eddie “Reaper” Grimm

Luke Hemsworth: Serg. Abel

Ricky Whittle: Serg. Bishop

Milo Ventimiglia: Serg. Magg. John “Sugar” Sweet

Chika Ikogwe: Serg. Nia Branson

Robert Rabiah: Saeed Hashimi

Gunner Wright: Cap. David Andrews

George Burgess: Sold. Cooper

Daniel MacPherson: Col. Packett

Streaming e tv

Dove vedere Land of Bad in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 31 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.