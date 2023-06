L’amica geniale: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica su Rai 3, 10 giugno

Questa sera, 10 giugno 2023, su Rai 3 in replica dalle 21.30 va in onda la seconda puntata de L’amica geniale, la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della seconda e della terza stagione. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama e cast)

Il primo episodio di questa sera de L’amica geniale si intitola Le metamorfosi. Elena continua a studiare, ma fatica a prendere buoni voti. Lila, anche se ormai è finita a lavorare nel calzaturificio del padre, riesce ad aiutarla con il latino e finisce col metterla in ombra quando, in seguito ad un concorso indetto dal maestro Ferraro, tutto il rione scopre che è lei la persona che ha letto tutti i libri della biblioteca del quartiere.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo La smarginatura, la bellezza di Lila fiorisce e tutti i ragazzi del Rione le si avvicinano. Perfino Marcello Solara, che lei rifiuta in maniera decisa, e Stefano Carracci, che invece si comporta in maniera diversa rispetto al padre. Elena si fidanza con un suo compagno di classe senza qualità, Gino, mentre sogna Nino Sarratore.

La serie è tratta dagli omonimi bestseller di Elena Ferrante. La regia è di Saverio Costanzo. Del cast fanno parte Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco che interpretano rispettivamente Elena Greco da adolescente e da bambina. Gaia Girace e Ludovica Nasti sono invece le due attrici che interpretano Lila Cerullo, la prima da adolescente e la seconda da bambina. Nel cast vi sono poi Dora Romano nei panni della maestra, Tommaso Rusciano, Gennaro De Stafano, Kristijan Di Giacomo, Giovanni Amura, Francesco Serpico ed Elisabetta de Palo. La voce narrante è di Alba Rohrwacher.

L’amica geniale: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3 a cominciare dal 3 giugno 2023 in prima serata. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e dal 29 luglio alla terza. Vediamo la programmazione della prima stagione de L’amica geniale.