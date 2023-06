L’amica geniale: trama, cast, quante puntate e streaming della serie in replica su Rai 3

L’amica geniale è la popolare serie in tre stagioni che viene riproposta in replica sin dalla prima puntata su Rai 3 a partire da sabato 3 giugno 2023 in prima serata dalle 21.30. Un modo per rivivere le tre stagioni della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e dal 29 luglio alla terza. In autunno su Rai 1 arriverà poi il nuovo capitolo de L’amica geniale dal titolo Storia della Bambina Perduta. Di seguito la trama, il cast e tutte le informazioni de L’amica geniale.

Trama

Napoli, anni ’50. Elena e Raffaella, detta Lila, sono due bambine molto diverse tra loro che frequentano la stessa classe delle elementari. Giocando insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute, un agglomerato di palazzine e polvere sotto il giogo del guappo don Achille, imparano a conoscersi e diventano amiche.

Vediamo nel dettaglio la trama de L’amica geniale, la prima stagione in replica su Rai 3. La storia comincia con un’anziana signora, Elena Greco, la cui vita viene scossa dalla scomparsa improvvisa di Raffaella Cerullo, detta Lila, l’amica più importante che abbia mai avuto. Nel bel mezzo della notte il figlio di Lila, Rino, telefona a Elena, per avvisarla della scomparsa della madre. Elena, con voce dura e perentoria, dice a Rino: “Per favore, una volta tanto comportati come vorrebbe lei: non la cercare”.

Elena decide di infrangere la promessa fatta a Lila secondo la quale non avrebbe mai raccontato la loro storia, e comincia così a raccontare un’amicizia epica, ambientata nella Napoli degli anni ’50. È una Napoli pericolosa e affascinante, sfondo di un’amicizia durata sessant’anni. Per le due protagoniste bambine la vita si limita al loro quartiere. Non si sono mai avventurate fuori. È nel quartiere, mai citato, che si intrecciano le loro storie con quelle di tantissimi altri personaggi, da Don Achille ai fratelli Solara, da Melina a Donato Sarratore, passando per decine di altre persone. Le due amiche sono le prime della classe. Elena riuscirà a proseguire gli studi. Lila, a causa della povertà e dell’ignoranza del padre, non andrà alle medie. La narrazione parte da qui, per arrivare a percorrere 60 anni di amicizia di Lenù e Lila.

L’amica geniale: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della prima stagione de L’amica geniale? La serie è tratta dagli omonimi bestseller di Elena Ferrante. La regia è di Saverio Costanzo. Del cast fanno parte Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco che interpretano rispettivamente Elena Greco da adolescente e da bambina.

Gaia Girace e Ludovica Nasti sono invece le due attrici che interpretano Lila Cerullo, la prima da adolescente e la seconda da bambina. Nel cast vi sono poi Dora Romano nei panni della maestra, Tommaso Rusciano, Gennaro De Stafano, Kristijan Di Giacomo, Giovanni Amura, Francesco Serpico ed Elisabetta de Palo. La voce narrante è di Alba Rohrwacher. Oltre al regista Saverio Costanzo, hanno partecipato alla sceneggiatura della serie Elena Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. La fotografia è di Fabio Cianchetti, mentre la produzione è di Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Domenico Procacci.

In un’intervista, la Ferrante ha dichiarato che la scelta è stata particolarmente difficile perché si è cercato di trovare bambini che non fossero attori. Elena Ferrante aveva infatti chiesto espressamente l’impiego di attori bambini dilettanti. “I bambini attori ritraggono i bambini come gli adulti immaginano che dovrebbero essere. Invece i bambini che non sono attori hanno qualche possibilità di uscire dallo stereotipo, specialmente se il regista è capace di trovare il giusto equilibrio tra realtà e finzione”, aveva detto la scrittrice.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3 a cominciare dal 3 giugno 2023 in prima serata. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e dal 29 luglio alla terza. Vediamo la programmazione della prima stagione de L’amica geniale.

Prima puntata: 3 giugno 2023

Seconda puntata: 10 giugno 2023

Terza puntata: 17 giugno 2023

Quarta puntata: 24 giugno 2023

Streaming e tv

Dove vedere L’amica geniale in diretta tv e in streaming? La fiction va in replica su Rai 3 in prima serata dal 3 giugno 2023 alle ore 21.30. Anche in streaming su Rai Play.