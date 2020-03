La vita promessa 2, le anticipazioni della seconda puntata del 1 marzo

In pericolo, secondo le anticipazioni de La vita promessa 2, c’è anche Antonio: dopo essersi ritrovato faccia a faccia con Vincenzo Spanò, ora Antonio viene incaricato da Lucky Luciano di far parte di un commando che deve uccidere Cesare Vitale. Lo scopo è quello di dimostrare che Antonio non fa il doppio gioco. In realtà è proprio così, e infatti Vitale si salva, ma finge di essere morto per muoversi nell’ombra.