La vita promessa 2: trama, cast, anticipazioni e streaming della serie tv

LA VITA PROMESSA 2 – Dopo il successo della prima stagione, a distanza di un anno e mezzo, torna su Rai 1 La vita promessa, la saga dei Rizzo, famiglia di siciliani emigrati in America guidati da Carmela, ritratto di donna tenace e volitiva interpretata da Luisa Ranieri. I nuovi episodi de La vita promessa – Parte II, per la regia di Ricky Tognazzi, andranno in onda in tre prime serate in prima visione su Rai 1 da domenica 23 febbraio.

La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi e la sceneggiatura di Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano. Ma qual è la trama della seconda stagione della fiction? Il cast? Di seguito tutte le informazioni e anticipazioni sulla serie tv in onda su Rai 1.

Trama

New York, 1937, dopo tante vicende e perdite dolorose, la famiglia Rizzo sembra finalmente aver realizzato il “sogno americano”, con una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy.

Il punto di riferimento per tutti è sempre Carmela, che per la famiglia aveva rinunciato all’amore per Amedeo Ferri, ormai in Germania da qualche anno. Due eventi però manderanno in pezzi il nuovo equilibrio: la fuga di Rocco, il figlio di Carmela, e il ritorno di Spanò, che evade dalla prigione federale dove era rinchiuso (non era morto ma soltanto rimasto gravemente ferito nel conflitto a fuoco sul finire della prima stagione) in cerca di vendetta.

Nel frattempo, torna anche Ferri dalla Germania, dove sta cecando di far scappare una famiglia ebrea perseguitata dai nazisti, anche se al momento riesce a far arrivare a New York solo la piccola Sarah, che Carmela accoglie come fosse una figlia, mentre lo stesso Ferri cerca di ritrovare Rocco.

Cast

Di seguito il cast completo della serie tv La vita promessa 2 (attore-ruolo):

Luisa Ranieri: Carmela Carrizzo

Thomas Trabacchi: Amedeo Ferri

Francesco Arca: Vincenzo Spanò

Miriam Dalmazio: Rosa Canuto

Vittorio Magazzù: Alfredo Carrizzo

Giuseppe Spata: Antonio Carrizzo

Francesca Di Maggio: Maria Carrizzo

Emilio Fallarino: Rocco Carrizzo

Primo Reggiani: Alfio Genna

Marcello Mazzarella: Lucky Luciano

Arturo Muselli: Cesare Vitale

Stefano Dionisi: Bruno Morelli

Eleonora Giovanardi: Rita

Brenno Placido: Turi Pogany

Antonio Avella: Turi Pogany (bambino)

Bianca Panconi: Sarah Morelli

Sara Ciocca: Sarah Morelli (bambina)

Demetra Bellina: Emily

Anna Rot: Verena Morelli

Emanuele Salce: Fiorello La Guardia

Rosanna Sapia: Angelina Melluso

Miriam Cappa: Sharon

Ciro Petrone: Salvo Messina

Antonio Monsellato: Carlo Ragusa

Cristiano Caccamo: Michele Carrizzo

Andrea Pennacchi: Matteo Schiavon

Flavio Furno: Mosè Pogany

Yari Gugliucci: Giovanni Ardigò

Marco Foschi: Salvatore Carrizzo

Lina Sastri: Assunta Moggi

Tony Sperandeo: Santo Matranga

Francesco Benigno: Michele Guarino

Lollo Franco: don Cosimo

Giacomo Rizzo: don Ignazio

Francesco Giammanco: Alfredo Carrizzo (bambino)

Christian Roberto: Antonio Carrizzo (adolescente)

Gianluca Salvo: Salvo Messina (adolescente)

Curiosità

La serie è stata girata tra Monopoli, Taranto, Nardò e Giuliano di Lecce in Puglia ed a Sofia in Bulgaria.

Streaming

Dove vedere La vita promessa 2 in tv e streaming? La serie tv con Luisa Ranieri va in onda in chiaro, gratis, su Rai 1. La fiction sarà visibile anche il live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.