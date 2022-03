La Vendetta della Sposa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 19 marzo 2022, alle ore 21,50 su Rai 2 va in onda La Vendetta della Sposa, film thriller-drammatico diretto da Robert Malenfant con Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot, Ben Gavin, Nick Ballard, Charles Christopher, Kent Faulcon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

il film diretto da Robert Malenfant, è la storia di una donna perseguitata dal passato. Miya (Katie Leclerc), proprietaria di un salone di bellezza, sta per sposarsi con l’uomo dei suoi sogni. Proprio quando la sua vita sembra andare a gonfie vele, però, qualcosa di inaspettato manda in pezzi il suo angolo di paradiso. Quando riceve un invito per partecipare alle nozze del suo attuale fidanzato con la sua ex Lori (Hannah Barefoot), lasciata a causa del suo comportamento ossessivo, per Miya è l’inizio di un incubo. Tormentata da una misteriosa figura in abito da sposa e armata con un coltello, la ragazza è convinta che l’ex del suo futuro marito stia progettando di farla fuori…

La Vendetta della Sposa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La Vendetta della Sposa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Katie Leclerc: Miya

Jeff Schine: Ian

Hannah Barefoot: Lori

Ben Gavin: Mark

Nick Ballard: Derek

Charles Christopher: Ryan Candler

Kent Faulcon: Detective Meeks

Streaming e tv

Dove vedere La Vendetta della Sposa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 19 marzo 2022 – alle ore 21,50 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.