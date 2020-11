La tradizione del Natale, il film in prima tv su TV8: trama, cast e streaming

Questa sera, su Tv8, va in onda uno dei primi film natalizi della stagione: si tratta de La tradizione del Natale (in lingua originale Hometown Christmas), una pellicola uscita nel 2018 con la regia di Emily Moss Wilson che presenta volti nel cast già ben conosciuti per il mondo della tv. Di genere romance, il film arriva quindi in prima tv e in prima serata martedì 10 novembre 2020. Ecco di cosa parla.

Trama

Noelle è una ragazza bella e intelligente che, per le vacanze di Natale, fa ritorno nella sua cittadina d’origine in Louisiana e cercherà di mantenere attiva la tradizione del presente vivente, molto cara a sua madre. Noelle però non aveva messo in conto di potersi imbattere in qualche fantasma del passato. Tornata nella cittadina d’origine, la giovane infatti incrocia il suo ex ragazzo, Nick, un ex campione di baseball la cui carriera è terminata in seguito a un grave infortunio i cui strascichi sono ancora ben evidenti. E chissà che il Natale non possa compiere la sua magia per questi due cuori solitari…

Cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dalla protagonista Noelle, interpretata da Beverly Mitchell, conosciuta soprattutto da chi – nato negli anni ’90 – ha seguito le peripezie di Lucy nella serie tv in Settimo Cielo. Al suo fianco ad interpretare Nick è Stephen Colletti, anche lui conosciuto per aver recitato in Laguna Beach e One Tree Hill. Nel cast vediamo anche Jen, interpretata da Erin Cahill, e Brian McNamara che interpreta Peter Collins.

Streaming

Dove vedere il film? La tradizione di Natale va in onda in prima tv e in prima serata come già detto su TV8 martedì 10 novembre 2020 alle ore 21:30. Per seguire il canale basterà sintonizzarvi al tasto 8 del telecomando.

