La terra promessa: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
La terra promessa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La terra promessa (Bastarden), film del 2023 diretto da Nikolaj Arcel. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Kaptajnen og Ann Barbara (2020) scritto da Ida Jessen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1755, il regno di Danimarca cerca di colonizzare e rendere produttiva una delle sue zone più inospitali: la brughiera dello Jutland, una vasta distesa selvaggia, spazzata dal vento, pressoché disabitata e ritenuta improduttiva. Qui arriva Ludvig von Kahlen, un ex soldato di umili origini, senza titolo né terra, ma con un sogno ambizioso: trasformare quel deserto verde in campi coltivati e guadagnarsi così un posto tra la nobiltà.

L’impresa è ardua. Le condizioni climatiche sono estreme, il terreno è duro e paludoso, e intorno a lui vivono solo nomadi, servi fuggitivi, poveri, diseredati e sbandati. Ma Kahlen è determinato. Con rigore militare e una fede ostinata nel progresso, inizia a costruire la sua fattoria, aiutato da pochi collaboratori fedeli.

Ben presto, però, entra in conflitto con Frederik de Schinkel, un ricco e spietato proprietario terriero che si ritiene padrone della regione, sebbene non ne possieda legalmente ogni parte. Schinkel vede nell’arrivo di Kahlen una minaccia al suo dominio. Le tensioni crescono quando Ann Barbara, una giovane donna fuggita dalla brutalità di Schinkel, trova rifugio presso il soldato.

La terra promessa: il cast

Abbiamo visto la trama de La terra promessa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Mads Mikkelsen: Ludvig Kahlen
  • Amanda Collin: Ann Barbara
  • Simon Bennebjerg: Frederik de Schinkel
  • Melina Hagberg: Anmai Mus
  • Kristine Kujath Thorp: Edel Helene
  • Gustav Lindh: Anton Eklund
  • Jacob Lohman: Trappaud
  • Morten Hee Andersen: Johannes Eriksen
  • Thomas W. Gabrielsson: Bondo
  • Magnus Krepper: Hector
  • Felix Kramer: Balzer
  • Olaf Højgaard: Preisler

Streaming e tv

Dove vedere La terra promessa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 gennaio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
